НБКИ: Число выданных кредитных карт в РФ в сентябре упало на 16%

Отмечается, что вместе с числом выдач в сентябре уменьшился и суммарный объем лимитов по кредитным картам. Так, по итогам сентября показатель упал на 16,6% к уровню августа и составил 184,3 миллиарда рублей. При этом в августе совокупные объемы лимитов по кредиткам оценивались в 221 миллиард.

Лидерами по выдачам кредитных карт оказались Москва (132,7 тысячи единиц), Подмосковье (100 тысяч) и Санкт-Петербург (70,7 тысячи).

Ранее сообщалось, что в сентябре объем выдачи потребительских кредитов составил 394,5 млрд рублей, что на 27,2% меньше, чем в августе текущего года, передает «Радиоточка НСН».

