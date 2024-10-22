НБКИ: Число выданных кредитных карт в РФ в сентябре упало на 16%
Число выданных кредитных карт в РФ в сентябре сократилось на 16,3% по сравнению с августом и составило 1,75 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что вместе с числом выдач в сентябре уменьшился и суммарный объем лимитов по кредитным картам. Так, по итогам сентября показатель упал на 16,6% к уровню августа и составил 184,3 миллиарда рублей. При этом в августе совокупные объемы лимитов по кредиткам оценивались в 221 миллиард.
Лидерами по выдачам кредитных карт оказались Москва (132,7 тысячи единиц), Подмосковье (100 тысяч) и Санкт-Петербург (70,7 тысячи).
Ранее сообщалось, что в сентябре объем выдачи потребительских кредитов составил 394,5 млрд рублей, что на 27,2% меньше, чем в августе текущего года, передает «Радиоточка НСН».
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