Названы самые злостные должники среди российских звезд

Балерина Анастасия Волочкова задолжала государству 347 тысяч рублей. Она возглавила антирейтинг звезд российского шоу-бизнеса по сумме долгов, сообщает KP.Ru.

Отмечается, что Волочкова имеет долги по транспортному налогу, по московскому и санкт-петербургскому жилью, а также земельному участку в Подмосковье.