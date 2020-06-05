Названы самые злостные должники среди российских звезд

Балерина Анастасия Волочкова задолжала государству 347 тысяч рублей. Она возглавила антирейтинг звезд российского шоу-бизнеса по сумме долгов, сообщает KP.Ru.

Отмечается, что Волочкова имеет долги по транспортному налогу, по московскому и санкт-петербургскому жилью, а также земельному участку в Подмосковье.

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Задолжали государству также телеведущая Виктория Боня (231 тысяча рублей), рэпер Тимати (163 тысячи), хип-хоп-исполнитель Джиган (59 тысяч) и актриса Анастасия Заворотнюк (46 тысяч).

При этом большинство звезд живут без долгов.

Ранее партия «Коммунисты России» отправила звездам шоу-бизнеса «Доширак» в качестве гуманитарной помощи после жалоб продюсера Иосифа Пригожина на бедственное положение артистов из-за коронавируса.



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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Анастасия ВолочковаДолги
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