Названы самые злостные должники среди российских звезд
Балерина Анастасия Волочкова задолжала государству 347 тысяч рублей. Она возглавила антирейтинг звезд российского шоу-бизнеса по сумме долгов, сообщает KP.Ru.
Отмечается, что Волочкова имеет долги по транспортному налогу, по московскому и санкт-петербургскому жилью, а также земельному участку в Подмосковье.
Задолжали государству также телеведущая Виктория Боня (231 тысяча рублей), рэпер Тимати (163 тысячи), хип-хоп-исполнитель Джиган (59 тысяч) и актриса Анастасия Заворотнюк (46 тысяч).
При этом большинство звезд живут без долгов.
Ранее партия «Коммунисты России» отправила звездам шоу-бизнеса «Доширак» в качестве гуманитарной помощи после жалоб продюсера Иосифа Пригожина на бедственное положение артистов из-за коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
- Названы самые злостные должники среди российских звезд
- Телеграм борется за чистоту Норильска, Навального, G7
- Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина
- Сенатор Косачев: Ответа Японии на призыв «захватить» Южные Курилы не будет
- Байден назвал число «не очень хороших американцев»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru