Назван возможный покупатель бизнеса Valio в России

Один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в РФ группа «Русагро» может купить бизнес финской молочной компании Valio в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом уточняется, что «Русагро» является не единственным претендентом на покупку бизнеса.

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В начале марта финский производитель молочных продуктов объявил об уходе из РФ.

По данным источника, кроме производственной площадки в покупку российского бизнеса Valio также должны входить права на использование бренда плавленых сыров Viola, но без привязки к финской компании.

Ранее стало известно, что финский хлебопекарный холдинг Fazer собирается продать свой бизнес в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Молочная ПродукцияФинляндияРоссияБизнесПродажа
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