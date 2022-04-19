Назван возможный покупатель бизнеса Valio в России

Один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в РФ группа «Русагро» может купить бизнес финской молочной компании Valio в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом уточняется, что «Русагро» является не единственным претендентом на покупку бизнеса.