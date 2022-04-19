Назван возможный покупатель бизнеса Valio в России
Один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в РФ группа «Русагро» может купить бизнес финской молочной компании Valio в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
При этом уточняется, что «Русагро» является не единственным претендентом на покупку бизнеса.
В начале марта финский производитель молочных продуктов объявил об уходе из РФ.
По данным источника, кроме производственной площадки в покупку российского бизнеса Valio также должны входить права на использование бренда плавленых сыров Viola, но без привязки к финской компании.
Ранее стало известно, что финский хлебопекарный холдинг Fazer собирается продать свой бизнес в России.
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