Назван срок запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН рассказал, когда планируется завершить строительство второй нитки российского газопровода «Турецкий поток».
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток».
На мероприятии в Стамбуле также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики вместе повернули символический вентиль газопровода.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что поставки российского газа по «Турецкому потоку», который открыли 8 января президенты России и Турции, начались в конце 2019 года. Газопровод уже выполняет свою роль – он поставляет российский газ на юго-восток Европы, минуя стран-транзитеров.
«По факту первый газ по «Турецкому потоку» пошел еще в декабре прошлого года. Газ, который покупает Турция, теперь поступает к ней по прямым газопроводам – «Голубой поток» и первая нитка «Турецкого потока». Болгария тоже получает наш газ по «Турецкому потоку». Дальше уже через территорию Болгарии его доставляют в Сербию. То есть, страны восточной Европы будут теперь снабжаться российским газом через «Турецкий поток»», - пояснил эксперт.
Игорь Юшков пояснил, как санкции, принятые США в конце 2019 года в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока», могут повлиять на строительство второй нитки трубопровода «Турецкий поток».
«Когда США приняли санкции, было понятно, что они, хоть и были написаны для «Турецкого потока» и «Северного потока-2», касались только последнего. На сухопутные продолжения газопровода «Турецкий поток» они не распространяются. Например, в строительстве сербского участка, который уже достроен, «Газпром» принимал участие. В остальных странах «Газпрому», в соответствии с условиям Третьего энергопакета (свода европейских директив, ограничивающих монополии поставщиков газа и электричества на владение сетями – прим. НСН), запрещено владеть газопроводами, поэтому их строят национальные операторы газотранспортных систем. Поэтому В Болгарии российская госкорпорация не строит газопровод. Труба уже не считается «Турецким потоком». Болгары достроят свой участок до Сербии к концу апреля-началу мая, и вторая нитка «Турецкого потока» сможет заработать к середине 2020 года», - пояснил аналитик.
Напомним, гaзопровод «Турецкий поток» проложен из России в Турцию по дну Черного моря. Он состоит из двух ниток, первaя из которых преднaзнaченa для турецких потребителей, a вторaя — для постaвок гaзa в Южную и Юго-Восточную Европу. Мощность кaждой из ниток состaвит по 15,75 миллиaрдa кубометров.
В ноябре 2019 годa стaло известно, что строительство обеих ниток зaвершено. 1 янвaря Болгaрия зaявилa, что нaчaлa получaть российский гaз из гaзопроводa. 5 янвaря сырье дошло до Греции и Северной Мaкедонии, сообщала ранее НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Киеве не хотят «проедать» российский штраф
- Видео первых минут после авиакатастрофы в Иране выложили в Сеть
- Назван срок запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток»
- Российский МИД прокомментировал атаку Ирана на американские базы
- В столице Канады неизвестный открыл стрельбу