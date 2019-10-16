Назван способ преодолеть «спутниковые» санкции против «Газпрома»

Закупленные «Газпромом» австрийские компрессоры LMF перестали работать после того, как компания-производитель попросту отключила их через спутник. Как признал в ходе совещания в Татарстане департамента 335 «Газпрома» Павел Крылов, теперь выключенное удаленно оборудование представляет собой бесполезный металлолом. В этой связи «Газпром» ищет аналоги отечественного производства.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что отключение австрийских компрессоров, по своей сути - та же история, что и скандал вокруг поставок генераторов Siemens в Крым. Всему виной западные санкции.

«У нас сложная "военная" обстановка, компрессоры попали в эту группу. Я так понимаю, что это все в рамках требований санкций. Хочу напомнить историю с генераторами Siemens, которые в Крым должны были поставить - она в том же ряду. Это оборудование, которое находится под санкциями, поэтому австрийская компания остановила компрессоры. На самом деле, это такой вид оборудования, который у нас производится. Другое дело, что у нас не вся линейка производилась, наиболее мощные и крупные агрегаты все-таки закупались за рубежом. Восстановят и их производство. У нас другого выхода нет, это единственный способ существования», - сказал эксперт.

Собеседник НСН добавил, что за последние пять лет в России сумели наладить производство своего оборудования, необходимого для добычи энергоресурсов. Кроме того, помогает Китай.

«Все наши компании, не только нефтегазовые, зависели от иностранных поставщиков до 2014 года. Когда были введены санкции против России, они были введены не только со стороны США, но и всеми странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия была вынуждена восстановить производство многих видов оборудования и химических реагентов. Этот процесс еще не завершился, но он идет и проходит вполне успешно. Конечно, международная кооперация значительно снижает затраты и позволяет делать экономику намного более эффективной. Но, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, фактически холодной войны, приходится делать экономику автономной. Но не совсем.