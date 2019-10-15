«Газпром» заявил об отключении импортного оборудования через спутник
«Газпром» пожаловался на отключение важного оборудования через спутник. Об этом сообщает РБК.
В «Газпроме» заявили, что австрийские компрессоры, приобретенные в 2010 году, отключили дистанционно и они до сих пор не работают. Компания планирует заменить оборудование на аналоги российского производства. Зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что экономические показатели отечественного оборудования, по всей вероятности, выше, чем у зарубежных.
РБК со ссылкой на внутренний источник отмечает, что дистанционное отключение возможно самим производителем. По сообщению агентства, возможная причина отключения оборудования – это санкции, которые не позволяют компании осуществлять обслуживание техники.
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