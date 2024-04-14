На полуострове предложили способ заполнить Северо-Крымский канал
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил способ заполнить Северо-Крымский канал, вода в который перестала поступать из-за того, что Украина перекрыла шлюзы. Крымский спикер предложил заполнять канал водой из Днепра посредством системой насосов или естественным стоком.
Об этом Константинов заявил 14 апреля, передает РИА Новости.
«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком», — предложил глава Крымского парламента.
По словам Константинова, после окончания спецоперации по защите Донбасса можно будет сформировать полную хозяйственную стратегию. Восстановление работы Северо-Крымского канала, по мнению крымского спикера, в перспективе позволит снова выращивать рис на полуострове.
Ранее глава Херссонской области Владимир Сальдо заявил, что. Северо-Крымский канал в регионе частично переоборудуют для накопления воды. Губернатор напомнил о наличии подземных вод «в достаточно большом количестве», которые необходимо не только поднять из-под земли, но и сохранить на поверхности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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