На полуострове предложили способ заполнить Северо-Крымский канал

Об этом Константинов заявил 14 апреля, передает РИА Новости.

«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком», — предложил глава Крымского парламента.

По словам Константинова, после окончания спецоперации по защите Донбасса можно будет сформировать полную хозяйственную стратегию. Восстановление работы Северо-Крымского канала, по мнению крымского спикера, в перспективе позволит снова выращивать рис на полуострове.

Ранее глава Херссонской области Владимир Сальдо заявил, что. Северо-Крымский канал в регионе частично переоборудуют для накопления воды. Губернатор напомнил о наличии подземных вод «в достаточно большом количестве», которые необходимо не только поднять из-под земли, но и сохранить на поверхности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



