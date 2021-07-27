МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году

К такому выводу пришли аналитики, повысив оценку до 4,4% c 3,8%, прогнозируемых в апреле. Между тем, оценка на 2022 год понизилась с 3,8% вместо 3,1%.

Ранее в МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, при этом существенные риски все еще остаются, среди них - новые штаммы коронавируса.