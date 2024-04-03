Мишустин: Субъекты РФ в 2023 году получили вдвое больше общественного транспорта

Субъекты России в прошлом году получили порядка пяти тысяч единиц общественного транспорта, что в два раза превышает показатель предыдущих трех лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

В Москве обсудили ключевые вопросы развития беспилотного транспорта

Он отметил, что продолжается обновление общественного транспорта. По словам Мишустина, реализуются две программы, в том числе с участием ключевого института развития ВЭБ.РФ.

Премьер подчеркнул, что в субъекты РФ были поставлены автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.

Ранее сообщалось, что в работу столичного транспорта к 2030 году внедрят целый ряд умных сервисов, основанных на нейросетях. Так, речь идет о системах с элементами беспилотного вождения, что касается в первую очередь трамваев и поездов метро, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ТранспортМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры