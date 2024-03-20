В Москве обсудили ключевые вопросы развития беспилотного транспорта

«Московская техническая школа» организовала в столице первое заседание Экспертного совета по направлению «Беспилотный транспорт». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



По его словам, Москва сейчас активно развивает отрасль беспилотного транспорта.



«Так, в рамках проекта «Московская техническая школа» в столице прошло первое заседание Экспертного совета по направлению «Беспилотный транспорт». Специалисты обсудили актуальные вопросы и вызовы в сфере беспилотных авиасистем, в частности подготовку инженерных кадров и создание специализированных программ дополнительного профессионального образования», – рассказал Овчинский.



Представители около 20 организаций проекта участвовали в заседании.



Руководитель Центра компетенций «Цифровая экономика» Финансового университета, член Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова назвала это направление Московской технической школы лидерским для цифровизации системы городской транспортной инфраструктуры.



«Создание Экспертного совета по этому профилю – пример предиктивной работы с профильным экспертным сообществом для разработки и реализации уникальных программ подготовки кадров», – добавила Сурова.



Проект «Московская техническая школа» был создан повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы. В частности, направление «Беспилотный транспорт» было запущено в прошлом году. В рамках него промышленникам Москвы сегодня доступно 16 образовательных курсов.

