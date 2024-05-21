Мишустин: РФ достигла примерно 50% импортозамещения в программных продуктах

Россия достигла около 50% импортозамещения в ключевых программных продуктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Количество IT-специалистов в России увеличилось в полтора раза

По его словам, переход на отечественное ПО необходим. При этом в процессе импортозамещения программных продуктов важнейшим фактором является их надежность, указал премьер.

Мишустин также призвал крупных нефтяников и металлургов нарастить собственные инвестиции в разработку российского программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что в реестре отечественного ПО уже зарегистрировано более 20 тысяч продуктов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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