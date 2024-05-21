Мишустин: РФ достигла примерно 50% импортозамещения в программных продуктах

По его словам, переход на отечественное ПО необходим. При этом в процессе импортозамещения программных продуктов важнейшим фактором является их надежность, указал премьер.

Мишустин также призвал крупных нефтяников и металлургов нарастить собственные инвестиции в разработку российского программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что в реестре отечественного ПО уже зарегистрировано более 20 тысяч продуктов, передает «Радиоточка НСН».

