Мишустин: РФ достигла примерно 50% импортозамещения в программных продуктах
Россия достигла около 50% импортозамещения в ключевых программных продуктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
По его словам, переход на отечественное ПО необходим. При этом в процессе импортозамещения программных продуктов важнейшим фактором является их надежность, указал премьер.
Мишустин также призвал крупных нефтяников и металлургов нарастить собственные инвестиции в разработку российского программного обеспечения.
Ранее сообщалось, что в реестре отечественного ПО уже зарегистрировано более 20 тысяч продуктов, передает «Радиоточка НСН».
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