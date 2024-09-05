Путин заявил, что рост ВВП может превысить результаты 2023 года
Рост ВВП России в текущем году может превысить результаты 2023 года. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.
В феврале российский лидер заявлял, что в 2023-м ВВП РФ вырос на 3,6%, напоминает RT.
Путин указал, что в первой половине 2024 года ВВП страны увеличился на 4,6%. По словам главы государства, это хороший показатель для российской экономики.
«Я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом мы можем рассчитывать как минимум на повторение результатов прошлого года, а скорее всего... будет рост больше», — заявил российский лидер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru