Путин заявил, что рост ВВП может превысить результаты 2023 года

Рост ВВП России в текущем году может превысить результаты 2023 года. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

В феврале российский лидер заявлял, что в 2023-м ВВП РФ вырос на 3,6%, напоминает RT.

Путин указал, что в первой половине 2024 года ВВП страны увеличился на 4,6%. По словам главы государства, это хороший показатель для российской экономики.

«Я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом мы можем рассчитывать как минимум на повторение результатов прошлого года, а скорее всего... будет рост больше», — заявил российский лидер.

