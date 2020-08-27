Новости за ночь: Врачей предложили включить в экипажи пассажирских самолётов
Лётные экипажи не всегда способны оперативно оказать необходимую медицинскую помощь пассажирам, в связи с чем целесообразно включить в их состав врачей. С таким предложением глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к министру транспорта РФ Евгению Дитриху, передаёт RT.
По мнению общественника, необходимо законодательно обязать авиакомпании включать медработника в состав экипажа на внутрироссийские рейсы продолжительностью более трёх часов.
Если пассажиру стало плохо, врач сможет оказать ему квалифицированную медицинскую помощь и оперативно решить, требуется ли экстренная посадка с целью госпитализации, объяснил Курдесов.
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- Новости за ночь: Врачей предложили включить в экипажи пассажирских самолётов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru