Новости за ночь: Врачей предложили включить в экипажи пассажирских самолётов

Лётные экипажи не всегда способны оперативно оказать необходимую медицинскую помощь пассажирам, в связи с чем целесообразно включить в их состав врачей. С таким предложением глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к министру транспорта РФ Евгению Дитриху, передаёт RT.

По мнению общественника, необходимо законодательно обязать авиакомпании включать медработника в состав экипажа на внутрироссийские рейсы продолжительностью более трёх часов.

Если пассажиру стало плохо, врач сможет оказать ему квалифицированную медицинскую помощь и оперативно решить, требуется ли экстренная посадка с целью госпитализации, объяснил Курдесов.

