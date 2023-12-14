Минсельхоз работает над стабилизацией цен на яйца
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство работает над стабилизацией цен на куриные яйца. Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза в своем Telegram-канале.
Для этого в том числе увеличиваются объемы собственного производства. Кроме того, прорабатывается решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из так называемых «дружественных стран».
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Он объяснил, что спрос увеличился, а производство нет.
Он отметил, что недавно разговаривал с главой Минсельхоза, в частности, по поводу роста цен на яйца. По его словам, все решения приняты, ситуация будет улучшаться. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию и добавил, что импорт уже налаживается. На цены президенту пожаловалась пенсионерка из Краснодара.
Российское птицеводство уже было развалено в 1990-е в угоду тогдашним партнерам, допускать их на российский рынок снова опасно — это должно происходить под строгим контролем Минсельхоза и Россельхознадзора. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru