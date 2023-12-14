Президент РФ Владимир Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Он объяснил, что спрос увеличился, а производство нет.

Он отметил, что недавно разговаривал с главой Минсельхоза, в частности, по поводу роста цен на яйца. По его словам, все решения приняты, ситуация будет улучшаться. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию и добавил, что импорт уже налаживается. На цены президенту пожаловалась пенсионерка из Краснодара.