Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства

Президент РФ Владимир Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Он объяснил, что спрос увеличился, а производство нет.

Он отметил, что недавно разговаривал с главой Минсельхоза, в частности, по поводу роста цен на яйца. По его словам, все решения приняты, ситуация будет улучшаться. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию и добавил, что импорт уже налаживается. На цены президенту пожаловалась пенсионерка из Краснодара.

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Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение разрешить ввоз в страну 1,2 млрд куриных яиц на период с 1 января по 30 июня 2024 года. Предлагаемая мера будет распространяться на свежие яйца домашних кур, предназначенные для розничной торговли и использования в производстве пищевой продукции, отмечается в материалах ЕЭК.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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