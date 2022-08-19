Минпромторг предложил запустить производство ABS и подушек безопасности до 2035 года
Министерство промышленности и торговли России представило проект стратегии по развитию автопрома в 2023–2035 годах, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, автоматическая коробка передач, двигатель внутреннего сгорания и антиблокировочная система (ABS) включены в список приоритетных элементов для локализации. Чтобы отечественная продукция стала конкурентоспособной на мировом рынке, до 2035 года ведомство намерено достичь технологического суверенитета по ведущим компонентам, сложным узлам и системам, включая АКПП, системы двигателей, системы безопасности, элементы и системы электрических автомобилей.
Авторы концепции призвали до 2035 года инвестировать 2,7 триллиона рублей в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также в создание производства автокомпонентов.
Новая линейка автомобилей от «АвтоВАЗа» будет представлять из себя консервные банки или машины-убийцы, компания не способна сделать что-то своими силами при полной изоляции, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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