Министр транспорта отметил качество запчастей для российских самолетов

Самолеты российских авиакомпаний снабжаются качественными сертифицированными запчастями, а не сделанными «где-то и кем-то на коленке», передает РИА Новости слова министра транспорта России Виталия Савельева.

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«Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт. Тем не менее все работает», - сказал Савельев.

Министр отметил, что на сегодняшний день в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 самолетов, из них 1,167 – пассажирские.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПроизводствоСамолеты
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