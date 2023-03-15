Министр транспорта отметил качество запчастей для российских самолетов

«Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт. Тем не менее все работает», - сказал Савельев.

Министр отметил, что на сегодняшний день в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 самолетов, из них 1,167 – пассажирские.

Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в беседе с НСН объяснил причину нехватки кадров оборонно-промышленного комплекса.









