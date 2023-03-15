Министр транспорта отметил качество запчастей для российских самолетов
Самолеты российских авиакомпаний снабжаются качественными сертифицированными запчастями, а не сделанными «где-то и кем-то на коленке», передает РИА Новости слова министра транспорта России Виталия Савельева.
«Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт. Тем не менее все работает», - сказал Савельев.
Министр отметил, что на сегодняшний день в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 самолетов, из них 1,167 – пассажирские.
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