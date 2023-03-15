Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли РФ утвердило изменения в перечень продукции для параллельного импорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что министерство добавило в список некоторые марки моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), игрушек (Hasbro, Logitech, Nintendo). Кроме того, в РФ начнут поставлять продукцию ряда производителей косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent). Также в список добавили запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники марок Caterpillar и Bauer Kompressoren.
Ранее СМИ сообщили, что перечень товаров для параллельного импорта пополнят бренды IKEA, Lancome, Yves Saint Laurent, Hasbro и Mattel, а также 11 марок автомобилей.
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