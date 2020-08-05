Дуров наотрез отказался продавать Telegram

Мессенджер Telegram не будет продаваться ни в каком варианте – ни частично, ни целиком. Такое заявление сделал в собственном блоге основатель сервиса Павел Дуров. Таким образом он отреагировал на публикации в СМИ о предстоящей продаже Telegram.

«Мы не собираемся предавать наших пользователей. Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией», - цитирует РЕН ТВ комментарий Дурова.

IT-предприниматель не стал скрывать, что уже несколько раз получал предложения о готовности заплатить за возможности ведения операций Telegram в некоторых государствах. Однако, как подчеркнул Павел Дуров, подобного рода оферты всегда не принимались.

В июне Роскомнадзор объявил о снятии блокировки Telegram в России по согласованию с Генпрокуратурой. В 2017 году ФСБ потребовала у мессенджера ключи шифрования для доступа к переписке пользователей в качестве меры борьбы с терроризмом.

Однако Дуров ответил отказом, после чего Telegram по решению суда был заблокирован весной 2018. Несмотря на запрет, мессенджер оставался доступен для пользователей благодаря использованию инструментов для обхода блокировок (VPN, proxy-серверов).





