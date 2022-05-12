МЭА: Россия сократит добычу нефти до минимума

В 2022 году Россия сократит добычу нефти и конденсата до минимума с 2004 года. Об этом сообщили в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

По данным источника, показатели могут составить 9,6 миллионов баррелей в сутки.

По оценке МЭА, в апреле 2022 года из-за санкций и нехватки хранилищ добыча нефти и конденсата в РФ снизилась на 960 тысяч баррелей в сутки, достигнув 10,4 миллионов баррелей. При этом отмечается, что в мае показатели могут упасть еще на 600 тысяч.