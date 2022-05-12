МЭА: Россия сократит добычу нефти до минимума
В 2022 году Россия сократит добычу нефти и конденсата до минимума с 2004 года. Об этом сообщили в Международном энергетическом агентстве (МЭА).
По данным источника, показатели могут составить 9,6 миллионов баррелей в сутки.
По оценке МЭА, в апреле 2022 года из-за санкций и нехватки хранилищ добыча нефти и конденсата в РФ снизилась на 960 тысяч баррелей в сутки, достигнув 10,4 миллионов баррелей. При этом отмечается, что в мае показатели могут упасть еще на 600 тысяч.
Представители агентства отмечают, что, если санкции продолжат сдерживать покупателей, или в случае введения ЕС эмбарго на нефть из РФ, в мае снижение по сравнению с февралем может составить 1,6 миллиона баррелей в сутки, в июне вырасти до 2 миллионов, в июле - до 3 миллионов.
Согласно данным МЭА, в 2021 году добыча нефти и конденсата в России составила 10,87 миллионов баррелей в сутки. Следовательно, среднесуточное производство жидких углеводородов в стране в текущем году может сократиться примерно на 1,3 миллиона баррелей.
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