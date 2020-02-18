Лукашенко заявил, что ему хотелось бы полной ясности по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным сообщил, что хотел бы достигнуть договоренностей по дальнейшему сотрудничеству. По словам Лукашенко, ему «хотелось бы полной ясности» в этом вопросе, пишет life.ru.
Белорусский лидер отметил, что в 2019 году компания поставила и переработала в Белоруссии 50% нефти, которую государство покупало в России. В свою очередь Сечин также заявил, что настроен на плодотворную и конструктивную работу, сообщает РИА ФАН.
Российская сторона с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов, переработка на них нефти была значительно снижена.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказал мнение, что Белоруссию ждет война с Россией, если она решит сохранить независимость. По мнению дипломата, «Белоруссию ожидает тяжелое время». Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что Пристайко провокатор. По его мнению, он недостоин должности министра, потому что пытается столкнуть страны.
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