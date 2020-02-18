Лукашенко заявил, что ему хотелось бы полной ясности по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным сообщил, что хотел бы достигнуть договоренностей по дальнейшему сотрудничеству. По словам Лукашенко, ему «хотелось бы полной ясности» в этом вопросе, пишет life.ru.

Белорусский лидер отметил, что в 2019 году компания поставила и переработала в Белоруссии 50% нефти, которую государство покупало в России. В свою очередь Сечин также заявил, что настроен на плодотворную и конструктивную работу, сообщает РИА ФАН.