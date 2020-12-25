Трутнев предложил ввести акциз за работу иностранных сотрудников
Вице-премьер и полномочный президента в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев предложил брать с компаний плату для привлечения иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом пишет РБК.
Он отметил, что при строительстве объектов на Дальнем Востоке используется большое количество иностранной рабочей силы и добавил, что правительство должно давать работу гражданам России.
Вице-премьер подчеркнул, что в 2020 году объем инвестиций на Дальнем Востоке сократился на 30%, и при этом инвестиции из Кипра возросли а из Китая сократились. К 2024 году объем подписанных соглашений о реализации проектов на Дальнем Востоке составляет 5 трлн рублей.
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