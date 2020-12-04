Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые за три месяца
4 декабря 202015:44
Курс доллара на Московской бирже впервые со 2 сентября опустился ниже 74 рублей. По данным торгов на 15:24, американская валюта, подешевела по отношению к рублю на 0,68% - до 73 рублей 94 копейки.
Евро тоже в минусе - курс составил 90 рублей 5 копеек.
Накануне на Московской бирже также зафиксировали укрепление рубля. Впервые с сентября доллар опустился ниже 75 рублей - до 74 рублей 93 копеек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Названы причины задержания журналистов НТВ в Стамбуле
- Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые за три месяца
- Хакеры научили робот-пылесос подслушивать
- Путин считает, что робот не может быть президентом из-за отсутствия совести
- Суд освободил экс-полицейского по делу о гибели 11 человек на Волге
4 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru