Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые за три месяца

Курс доллара на Московской бирже впервые со 2 сентября опустился ниже 74 рублей. По данным торгов на 15:24, американская валюта, подешевела по отношению к рублю на 0,68% - до 73 рублей 94 копейки.

Евро тоже в минусе - курс составил 90 рублей 5 копеек.

Накануне на Московской бирже также зафиксировали укрепление рубля. Впервые с сентября доллар опустился ниже 75 рублей - до 74 рублей 93 копеек.

