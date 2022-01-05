Курс евро превысил 86 рублей впервые с сентября

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,25% и торговался на уровне 86,02 рубля, сообщает ТАСС.

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В последний раз евро оценивали дороже 86 рублей 21 сентября 2021 года.

Курс доллара США на Мосбирже также вырос - до 76,05 рубля. Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на 2022 год.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
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