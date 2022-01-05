Курс евро превысил 86 рублей впервые с сентября
5 января 202220:24
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,25% и торговался на уровне 86,02 рубля, сообщает ТАСС.
В последний раз евро оценивали дороже 86 рублей 21 сентября 2021 года.
Курс доллара США на Мосбирже также вырос - до 76,05 рубля. Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на 2022 год.
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5 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru