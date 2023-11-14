Курс доллара опустился ниже 91 рубля

Доллар опустился ниже 91 руб. впервые с 28 июля. На Московской бирже по данным на 15:59 валюта торгуется на уровне 90.80 руб. за доллар.

Стоимость европейской валюты снижается до 97,41 руб. за евро. Юань опустился до 12,445 руб.