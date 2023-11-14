Курс доллара опустился ниже 91 рубля

Доллар опустился ниже 91 руб. впервые с 28 июля. На Московской бирже по данным на 15:59 валюта торгуется на уровне 90.80 руб. за доллар.

Стоимость европейской валюты снижается до 97,41 руб. за евро. Юань опустился до 12,445 руб.

«Дойдем до 85?»: Рубль уверенно укрепляется из-за указа Путина и налогов экспортеров

Эксперты связывают укрепление рубля с ростом валютной выручки. По данным Центробанка, это связано с указом президента об обязательной продаже валютной выручки, который вступил в силу 16 октября.

Экспортеры начали продавать валюту, не дожидаясь «ревизоров» после указа президента РФ Владимира Путина, ранее заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН. По его прогнозу, это поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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