Биткоин вновь пошел вверх: криптовалюта дорожает более чем на 10%

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоин в ночь на 29 января значительно растет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На крупнейшей бирже Binance биткоин дорожает более чем на 10% - до 33 570 долларов.

Биткоин вместо золота? Криптовалюте предрекли победу на валютном рынке

Биткойн 11 января в ходе торговой сессии снижался на 20,75%.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН выразил мнение, что биткоин способен потеснить золото на валютном рынке. По его словам, биткоин является цифровым активом, что делает его гораздо более удобным как в хранении, так и в качестве средства обмена.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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