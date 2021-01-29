Биткоин вновь пошел вверх: криптовалюта дорожает более чем на 10%

Биткойн 11 января в ходе торговой сессии снижался на 20,75%.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН выразил мнение, что биткоин способен потеснить золото на валютном рынке. По его словам, биткоин является цифровым активом, что делает его гораздо более удобным как в хранении, так и в качестве средства обмена.

