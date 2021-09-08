Кудрин заявил, что пандемийный кризис не закончился
Глава Счетной палаты РФ (СП) Алексей Кудрин заявил, что пандемийный кризис еще не завершился в полной мере. По его словам, нынешний кризис имеет нестандартный характер. Он призвал быть готовыми к неопределенности и проявлять большую гибкость в решении возникающих проблем.
В ходе выступления на Московском финансовом форуме Кудрин также сообщил, что, несмотря на то, что кризис еще не завершился, многие страны, в том числе Россия, выйдут на докризисный уровень по ВВП, передает ТАСС. Хотя страны Европы, по словам главы СП, вернутся к докризисному уровню только в 2022 году.
В Совбезе РФ ранее заявили о необходимости разработать ряд мер, которые помешают Западу спровоцировать в России экономический кризис.
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