Кудрин раскрыл причину развала СССР
Затягивание реформ и перестройки плановой экономики стало одной из главных причин развала СССР, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью «Коммерсанту».
По мнению Кудрина, распад советской державы обусловило последнее десятилетие ее существования.
«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — заявил глава Счетной палаты РФ.
Алексей Кудрин считает, что современному руководству России следует сделать из этого определенные выводы.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил о необходимости менять экономическую модель России.
«Кудрин заявил, что необходимо бороться с бедностью, выявлять эти домохозяйства и помогать точечно. Адресная поддержка малоимущих – это латание дыр. Это путь в никуда. Это не способ решения проблемы, это обидно для такой страны, как Россия. Неправильное и неэффективное управление. Я бы хотел обратиться и к Кудрину, и к правительству, что необходимо начать менять экономическую модель. Надо признаться, что потенциал у страны круче, чем у Китая, чем у Европы. Надо дать этот рост и платить зарплаты», - заявил Катасонов.
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