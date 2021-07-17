Кудрин раскрыл причину развала СССР

По мнению Кудрина, распад советской державы обусловило последнее десятилетие ее существования.

«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — заявил глава Счетной палаты РФ.

Алексей Кудрин считает, что современному руководству России следует сделать из этого определенные выводы.

Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил о необходимости менять экономическую модель России.

«Кудрин заявил, что необходимо бороться с бедностью, выявлять эти домохозяйства и помогать точечно. Адресная поддержка малоимущих – это латание дыр. Это путь в никуда. Это не способ решения проблемы, это обидно для такой страны, как Россия. Неправильное и неэффективное управление. Я бы хотел обратиться и к Кудрину, и к правительству, что необходимо начать менять экономическую модель. Надо признаться, что потенциал у страны круче, чем у Китая, чем у Европы. Надо дать этот рост и платить зарплаты», - заявил Катасонов.

