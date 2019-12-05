Новости за ночь: РУСАДА хочет отстранить всех тренеров по легкой атлетике

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Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах. Отмечается, что Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал Хангошвили с 2008 года по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики. Хангошвили подозревался в том, что под руководством международного террориста Басаева принимал участие в нападении на представителей органов власти и управления Ингушетии. В результате этих нападений погибли 98 человек, из них 67 — сотрудники правоохранительных органов, и 104 были ранены.

