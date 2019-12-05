Новости за ночь: РУСАДА хочет отстранить всех тренеров по легкой атлетике
Главные события ночи по версии НСН.
РУСАДА предложило обновить весь тренерский состав и руководство ВФЛА
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило сформировать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Как сообщает ТАСС, группа сможет назначать исполняющего обязанности президента ВФЛА, а также управляющей команды федерации. В нее могут быть включены сторонние кандидаты при согласовании с группой. РУСАДА призвало отстранить главного тренера сборной по легкой атлетике Юрия Борзаковского и весь его штаб. Агентство предложило отстранить национальный и региональные центры спортивной подготовки легкоатлетов. После предполагается замена должностных лиц.
Болгария ответила на слова Путина по затягиванию строительства «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что его страна сейчас строит «Балканский поток», который должен стать частью «Турецкого потока», с максимально возможной скоростью. Об этом он сказал в интервью телеканалу BTV, ответив на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Болгария намеренно затягивает строительство «Турецкого потока». Болгарский премьер пояснил, что газопровод строится со средней скоростью пять километров в день. Задержку начала процесса он объяснил проведением обязательных процедур. Он пообещал, что газопровод заработает к концу 2020 года. Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию.
СМИ: Убитый в Берлине Хангошвили был причастен к терактам в Ингушетии
Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах. Отмечается, что Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал Хангошвили с 2008 года по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики. Хангошвили подозревался в том, что под руководством международного террориста Басаева принимал участие в нападении на представителей органов власти и управления Ингушетии. В результате этих нападений погибли 98 человек, из них 67 — сотрудники правоохранительных органов, и 104 были ранены.
Производители стиральных порошков ответили на обвинение в двойных стандартах
Исполнительный директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии Петр Бобровский выразил недоумение из-за сравнения товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАC) вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt из-за тогo, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом. По словам Бобровского, эти товары «производят согласно требованиям законодательства Российской Федерации, и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств», передает РБК. Он также обвинил ФАС в том, что служба якобы поддерживает миф о том, что изготовленные за границей товары отличаются лучшим качеством.
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