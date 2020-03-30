Когда закончится паника? Экономист оценил перспективы рубля

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН отметил взаимосвязь падения рубля как с ситуацией на нефтяном рынке, так и с пандемией коронавируса. Эксперт оценил состояние дел на биржах как панику, в условиях которой делать какие-либо прогнозы по дальнейшему развитию ситуации пока невозможно.

«Ослабление рубля вызвано, в первую очередь, падением нефти, которое в свою очередь, связано с коронавирусом. Вообще говоря, сейчас паника на рынках, а когда это происходит, то говорить о стоимости нефти и валютных курсах бессмысленно. Поэтому к вопросу нужно вернуться приблизительно через месяц.