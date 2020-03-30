Когда закончится паника? Экономист оценил перспективы рубля
Михаил Хазин в эфире НСН подчеркнул, что конкретно говорить о рубле можно будет только примерно через месяц.
Нефтяные цены на мировых рынках вновь резко упали в понедельник, 30 марта. Стоимость июньских контрактов барреля марки Brent на бирже в Лондоне опустилась до $21,76. Правда, к вечеру произошёл небольшой отскок в район $23 за бочку. В последний раз Brent находилась на таком уровне в марте 2002 года. Российский сорт Urals вообще рухнул до $16,2 за баррель. Это минимум с 1999 года. В XXI веке российская нефть еще не стоила так дешево. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабел в понедельник к доллару США и евро. Временами курс превышал 80 рублей за единицу американской валюты.
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН отметил взаимосвязь падения рубля как с ситуацией на нефтяном рынке, так и с пандемией коронавируса. Эксперт оценил состояние дел на биржах как панику, в условиях которой делать какие-либо прогнозы по дальнейшему развитию ситуации пока невозможно.
«Ослабление рубля вызвано, в первую очередь, падением нефти, которое в свою очередь, связано с коронавирусом. Вообще говоря, сейчас паника на рынках, а когда это происходит, то говорить о стоимости нефти и валютных курсах бессмысленно. Поэтому к вопросу нужно вернуться приблизительно через месяц.
Рубль частично оправится
Думаю, что рубль частично оправится после падения. Правда, к уровню 60 рублей за доллар мы, скорее всего, не вернёмся. Во всяком случае, в среднесрочной перспективе», - отметил собеседник НСН.
Одним из факторов, давящим на нефтяные цены, стала катастрофическая потеря спроса, отмечает Bloomberg. Нефтехранилища на суше переполнены, что заставляет трейдеров размещать нефть на супертанкерах в море.
Нефтеперерабатывающие заводы останавливаются из-за отсутствия спроса на их продукцию. Во многих регионах мира нефть уже продается менее чем за $10 за баррель, а в некоторых изолированных районах сформировались отрицательные цены (поставщики вынуждены доплачивать, чтобы у них забрали нефть).
Ситуацию на рынке нефти, а также распространение клоронавируса стали темами продолжительного телефонного разговора президентов России и США в понедельник вечером, сообщила пресс-службе Кремля.
Владимир Путин и Дональд Трамп беседовали около двух часов. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона. В плане ситуации на мировом рынке нефти президенты условились провести российско-американские консультации по линии министров энергетики.
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