Каждый четвертый россиянин с кредитом имеет просрочку по платежам

Каждый четвертый россиянин, обремененный кредитом, испытывает трудности с его погашением и имеет просрочку. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.

Он сообщил, что в настоящее время в работе коллекторских агентств находится 7 млн кредитов, их общая сумма в денежном выражении превышает 1 трлн рублей, сообщает РИА ФАН.

По словам Мехтиева, ежегодно банки привлекают коллекторов для работы с четырьмя млн долгов, общая сумма которых превышает 400 миллиардов рублей, сообщает телеканал «360».