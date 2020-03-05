Каждый четвертый россиянин с кредитом имеет просрочку по платежам
Каждый четвертый россиянин, обремененный кредитом, испытывает трудности с его погашением и имеет просрочку. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Он сообщил, что в настоящее время в работе коллекторских агентств находится 7 млн кредитов, их общая сумма в денежном выражении превышает 1 трлн рублей, сообщает РИА ФАН.
По словам Мехтиева, ежегодно банки привлекают коллекторов для работы с четырьмя млн долгов, общая сумма которых превышает 400 миллиардов рублей, сообщает телеканал «360».
Президент НАПКА также рассказал, что россияне должны всегда платить по долгам вовремя и полностью, чтобы не стать клиентами коллекторских агентств, отмечает РЕН ТВ. Он призвал рассматривать коллекторов как консультанта, который поможет справиться с долгами.
В феврале Федеральная служба судебных приставов сообщила о том, что сумма неуплаченных алиментов в России достигла исторического максимума. В прошлом году она выросла на 13% и установилась на отметке в 152 млрд рублей. Но число должников по алиментам резко уменьшилось.
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