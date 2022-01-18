В Гильдии пекарей назвали «игрой» прогнозы о росте цен
Самим производителям не нужно дополнительное внимание антимонопольщиков, заявил Юрий Кацнельсон.
Если отдельные производители решили поднять цены на свои кондитерские изделия, это не значит, что ценники взлетят мгновенно по всей России, заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в пресс-центре НСН.
«Дело в том, что кондитерские изделия – это не продукт первой необходимости. Это то, что называется десерт для того, чтобы радость жизни дополнительная появилась. Ассортимент кондитерских изделий огромный. Конкуренция на этом рынке очень большая. Если кто-то заявил о том, что собирается повышать цены, надо относиться к этому совершенно спокойно. Это не значит, что по всей России мгновенно перепишут все ценники и все взлетит. И второй момент: есть такая игра. Например, мы собираемся повысить цены на 18%, а торговля говорит, что не будет покупать за такие цены, а только на 6-8%. Это нормальный переговорный процесс. Поэтому, пока мы точно можем сказать, что на это отреагирует антимонопольная служба и начнется расследование. Нужно это производителям? Думаю, что не нужно», - сказал Кацнельсон.
Ранее ряд крупнейших в России производителей кондитерских изделий предупредили ретейлеров о росте цен на свою продукцию. О грядущем повышении цен сообщили компании Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», «Славянка». В частности, цены на продукцию Mondelez вырастут на 6-19%: меньше всего подорожают жевательная резинка и леденцы (6%), шоколад (9%), при этом бисквиты и печенье станут дороже на 19%.
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