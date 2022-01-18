Производители предупредили о росте цен на сладости
Ряд крупнейших в России производителей кондитерских изделий предупредили ретейлеров о росте цен на свою продукцию. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, о грядущем повышении цен сообщили компании Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», «Славянка».
В частности, цены на продукцию Mondelez вырастут на 6-19%: меньше всего подорожают жевательная резинка и леденцы (6%), шоколад (9%), при этом бисквиты и печенье станут дороже на 19%.
В свою очередь, Ferrero намерена поднять цены на популярную продукцию в среднем на 6%, «Объединенные кондитеры» и «Славянка» предупреждают о повышении до 18%. Кроме того, «Хлебпром» увеличит цены на торты и пирожные до 23%.
Кондитеры объясняют подорожание сладостей ростом издержек, увеличением цен на муку, пальмовое масло и меланж, увеличением стоимости упаковки, пишет РИА ФАН.
Торговые сети рассматривают предложения производителей, отмечает Газета.ру. При этом Минсельхоз сообщает, что в России нет массового тренда на увеличение стоимости кондитерской продукции, возможны лишь отдельные примеры подорожания.
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