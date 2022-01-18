Производители предупредили о росте цен на сладости

По данным газеты, о грядущем повышении цен сообщили компании Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», «Славянка».

В частности, цены на продукцию Mondelez вырастут на 6-19%: меньше всего подорожают жевательная резинка и леденцы (6%), шоколад (9%), при этом бисквиты и печенье станут дороже на 19%.

В свою очередь, Ferrero намерена поднять цены на популярную продукцию в среднем на 6%, «Объединенные кондитеры» и «Славянка» предупреждают о повышении до 18%. Кроме того, «Хлебпром» увеличит цены на торты и пирожные до 23%.

Кондитеры объясняют подорожание сладостей ростом издержек, увеличением цен на муку, пальмовое масло и меланж, увеличением стоимости упаковки, пишет РИА ФАН.

Торговые сети рассматривают предложения производителей, отмечает Газета.ру. При этом Минсельхоз сообщает, что в России нет массового тренда на увеличение стоимости кондитерской продукции, возможны лишь отдельные примеры подорожания.

