Хватит и на попкорн: Россиян заверили, что «катастрофы» с кукурузой не случится
В России есть снижение урожайности кукурузы, однако по прогнозам ее должно хватить на все внутренние потребности, и на корм животным, и на попкорн, заявил НСН Леонид Холод.
В России не ожидается катастрофично низкого урожая кукурузы, даже при самом пессимистичном прогнозе еще останется запас для экспорта. Об этом в беседе с НСН заявил экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
Урожай кукурузы в России может оказаться худшим за шесть лет из-за засушливой погоды в южных регионах страны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты экономистов. По кукурузе ожидается снижение на 29,5% год к году, тогда как по той же пшенице спад не столь сильный (10,7%). Холод отметил, что даже при самых пессимистичных прогнозах, Россия просто отправит меньше кукурузы на экспорт, или воспользуется помощью дружественных стран.
«Россия по кукурузе не самый крупный участник мирового рынка и не самый большой производитель. Самый большой производитель – США, за ней идет Бразилия. Экспорт кукурузы у нас есть, но он небольшой. Так, за август 2024 года было вывезено 448 тысяч тонн кукурузы. В прошлом году было вывезено 823 тысячи тонн. Даже если самый катастрофический сценарий сбудется, то правительству тогда нужно будет ограничить экспорт и ничего страшного не произойдет. Либо же у нас есть дружественная Бразилия и Аргентина, у которых мы сможем закупить кукурузы», - отметил он.
Холод уточнил, что в России спрос по кукурузе полностью удовлетворяется, и судя по последним данным сбора кукурузы, никаких чрезвычайных дефицитов не ожидается.
«В России внутреннее потребление кукурузы удовлетворяется. В прошлом году было произведено 16,6 миллиона тонн кукурузы, вывезено – 6,2 млн и около 10 млн тонн пошли на внутреннее пользование. В этом году ничего катастрофического не ожидается. Вот если 16,6 миллиона тонн в прошлом году, то на этот год оптимистический прогноз - 14 млн тонн, а пессимистический - 13,5 млн тонн. Если, например, в этом году те же самые эксперты планируют в лучшем варианте 4,2% экспорта кукурузы, а в худшем варианте - 3,8%, то это означает, что еще экспортные возможности остаются. Я не вижу какой-то катастрофы, помимо чистой инфляции. Да, падение урожайности кукурузы в России есть, природные условия для кукурузы, может быть, были не самые удачные, но нам хватит кукурузы и на попкорн, и на муку, и на крахмал, и на корм для животных», - подытожил он.
Ранее стало известно, что поставки зерна из России в Китай за восемь месяцев 2024 года выросли почти вдвое, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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