Хватит и на попкорн: Россиян заверили, что «катастрофы» с кукурузой не случится

В России не ожидается катастрофично низкого урожая кукурузы, даже при самом пессимистичном прогнозе еще останется запас для экспорта. Об этом в беседе с НСН заявил экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

Урожай кукурузы в России может оказаться худшим за шесть лет из-за засушливой погоды в южных регионах страны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты экономистов. По кукурузе ожидается снижение на 29,5% год к году, тогда как по той же пшенице спад не столь сильный (10,7%). Холод отметил, что даже при самых пессимистичных прогнозах, Россия просто отправит меньше кукурузы на экспорт, или воспользуется помощью дружественных стран.