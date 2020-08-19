Капитализация Apple достигла рекорда

Капитализация американской компании Apple превысила отметку в $2 трлн. Это стало рекордом, сообщает «Интерфакс».

Акции Apple в ходе торгов достигали отметки $468,09.

Пользователи пожаловались на перебои в работе Spotify

С начала 2020 года акции Apple подорожали на 60%.

Ранее ФАС РФ обнаружила нарушения антимонопольного законодательства американской компанией Apple.



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