Капитализация Apple достигла рекорда
19 августа 202023:10
Капитализация американской компании Apple превысила отметку в $2 трлн. Это стало рекордом, сообщает «Интерфакс».
Акции Apple в ходе торгов достигали отметки $468,09.
С начала 2020 года акции Apple подорожали на 60%.
Ранее ФАС РФ обнаружила нарушения антимонопольного законодательства американской компанией Apple.
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19 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru