Капитализация Apple достигла рекорда

Слушания по делу Ефремова были прерваны эвакуацией из здания суда Не учли хакеров: защитник Ефремова раскритиковал результаты автотехнической экспертизы Кульбиты в линии защиты Привлеченный эксперт об «энергетических дырах» и «грозовых сгустках»