Кабмин выделит 7 млрд рублей на разработку российского судового оборудования
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в кораблестроении, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании правительства он отметил, что из-за невозможности закупки за рубежом целого ряда комплектующих кабмина возникли сложности с достройкой различных судов, в том числе морских танкеров и газовозов.
По его словам, в этой связи правительство РФ выделит 7 млрд рублей на разработку, создание и внедрение наиболее важного судового оборудования.
«Это позволит подготовить собственные эскизные проекты по 40 типам таких изделий, благодаря чему появится возможность достроить в ближайшие годы более 100 судов общей стоимостью свыше 500 млрд рублей», - уточнил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что важно все средства использовать максимально эффективно.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна развивать собственные компетенции в сфере судостроения.
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