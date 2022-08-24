Кабмин выделит 7 млрд рублей на разработку российского судового оборудования

На заседании правительства он отметил, что из-за невозможности закупки за рубежом целого ряда комплектующих кабмина возникли сложности с достройкой различных судов, в том числе морских танкеров и газовозов.

По его словам, в этой связи правительство РФ выделит 7 млрд рублей на разработку, создание и внедрение наиболее важного судового оборудования.

«Это позволит подготовить собственные эскизные проекты по 40 типам таких изделий, благодаря чему появится возможность достроить в ближайшие годы более 100 судов общей стоимостью свыше 500 млрд рублей», - уточнил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что важно все средства использовать максимально эффективно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна развивать собственные компетенции в сфере судостроения.

