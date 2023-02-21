Путин: Скоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга
Скоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, а со временем до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По его словам, трасса расширит экономические связи России с рынками Юго-Восточной Азии. Кроме того, Путин указал, что будут развиваться порты Черного и Азовского морей. Также глава государства подчеркнул, что особое внимание уделяется международному коридору «Север-Юг».
Путин добавил, что в планах есть ускоренная модернизация Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
В этом году послание Путина проводится в Гостином дворе, зарубежные СМИ из недружественных стран аккредитованы на мероприятие не были.
Ранее политолог Сергей Марков отмечал в разговоре с НСН, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru