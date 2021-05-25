Минфин: экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось
Российская экономика восстанавливается по более «радужной» траектории, чем в прогнозах правительства. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
По его словам, поступления основных налогов в России за два года увеличились на 5-10% в реальном выражении. Это НДС, налог на прибыль, зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы.
Колычев отметил, что это говорит о сильном восстановлении экономики, сообщает ТАСС.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в России можно победить за три-четыре года, если адресно помогать только малообеспеченным гражданам.
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