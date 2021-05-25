Минфин: экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось

Российская экономика восстанавливается по более «радужной» траектории, чем в прогнозах правительства. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

По его словам, поступления основных налогов в России за два года увеличились на 5-10% в реальном выражении. Это НДС, налог на прибыль, зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы.

Экспресс-план Кудрина. Бедность в России хотят искоренить за три-четыре года

Колычев отметил, что это говорит о сильном восстановлении экономики, сообщает ТАСС.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в России можно победить за три-четыре года, если адресно помогать только малообеспеченным гражданам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаМинфин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры