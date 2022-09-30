Аналитик: Доллар и евро падают из-за опасений санкций против Мосбиржи

Ранее на Московской бирже с 2014 года было зафиксировано рекордное снижение курсов валют. Курс евро опустился до 52,5 рубля, доллар сейчас стоит ниже 56 рублей. Подобные минимумы наблюдались во время вхождения Крыма в состав России. По мнению Нигматуллина, укрепление рубля напрямую связано с введением санкций.

«Ключевым фактором укрепления рубля по отношению к доллару и евро является технический момент, связанный с риском введения санкций на инфраструктуру Московской биржи. Участники рынка опасаются, что введение санкций приведет к блокировке либо к усложнению механизма расчетов на валютном рынке Московской биржи, и поэтому предпочитают снизить для себя этот риск, конвертировав рубли в валюту», — сказал Нигматуллин.

Собеседник НСН заявил, что справедливый курс доллара должен быть выше, но при этом затруднился назвать точную цифру.

«Не берусь давать прогноз, сколько сейчас должен стоить курс доллара. Справедливый курс предполагает отсутствие каких-либо санкций, только в этом случае его можно предсказать. При нынешнем сценарии получить его невозможно, так как в краткосрочной перспективе вряд ли ограничения будут отменены. Слишком много факторов политического и геополитического характера его сейчас искажают. Экономика и финансовый рынок подобны весам, они придут в равновесие при определенном курсе, но сейчас они далеки от такого состояния. Если ограничения будут убраны, тогда курс вернется к рыночному механизму и будет выше текущих значений», — подчеркнул аналитик.

По мнению инвестиционного менеджера, правительство сейчас ограничено в возможностях ослабить национальную валюту.

«Бюджет с точки зрения поступления нефтегазовых доходов сильно зависит от курса, соответственно, с точки зрения бюджета выгодно, когда курс рубля более слабый. Однако сейчас нет возможности применить бюджетное правило — механизм, который действовал у нас последние несколько лет. При нем Минфин копит деньги в валюте и затем продает их на рынке. Сейчас это сделать невозможно либо почти невозможно, либо это можно сделать с большими оговорками с точки зрения, например, появления большой массы в рублях, то есть эмиссии. Рубль стал менее управляемым из-за ограничений, которые имеют, в том числе, санкционный характер. Затрагивают они и Минфин», — заключил Нигматуллин.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов предположил, что рубль может упасть к концу 2022 года из-за санкций.

