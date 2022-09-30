Курс евро упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 52 рублей, свидетельствуют данные площадки.
В пятницу курс европейской валюты на Мосбирже снизился с 56 до 52,5 рубля. Позже евро подешевел на 6,9%, по состоянию на 11:04 мск валюта достигла отметки в 51,71 рубля. Такие показатели были зафиксированы впервые с октября 2014 года.
При этом к 11:10 по Москве евро укрепился до 52,1 рубля.
Ранее аналитик Владислав Антонов допустил, что в октябре курс евро снизится до 50 рублей, напоминает «Свободная пресса». При этом, по прогнозам эксперта, доллар достигнет отметки в 53 рубля.
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