Курс евро упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года

В пятницу курс европейской валюты на Мосбирже снизился с 56 до 52,5 рубля. Позже евро подешевел на 6,9%, по состоянию на 11:04 мск валюта достигла отметки в 51,71 рубля. Такие показатели были зафиксированы впервые с октября 2014 года.

При этом к 11:10 по Москве евро укрепился до 52,1 рубля.

Ранее аналитик Владислав Антонов допустил, что в октябре курс евро снизится до 50 рублей, напоминает «Свободная пресса». При этом, по прогнозам эксперта, доллар достигнет отметки в 53 рубля.

