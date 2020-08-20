В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

Депутат Госдумы, член комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект с поправками в Налоговый кодекс, предполагающий отмену транспортного налога с 2021 года.

Соответствующий документ уже появился в электронной базе Госдумы.

Автор инициативы напоминает, что общественники и президент РФ неоднократно высказывались за отказ от транспортного налога и возмещение выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо.

Барышев упоминает о невысокой собираемости транспортного налога и индексации акцизов на топливо. Отмена налога будет способствовать более справедливому распределению бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, считает он. Ещё один плюс – стимул к приобретению более экологичных транспортных средств, говорит депутат.

