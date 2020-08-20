В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года
Депутат Госдумы, член комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект с поправками в Налоговый кодекс, предполагающий отмену транспортного налога с 2021 года.
Соответствующий документ уже появился в электронной базе Госдумы.
Автор инициативы напоминает, что общественники и президент РФ неоднократно высказывались за отказ от транспортного налога и возмещение выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо.
Барышев упоминает о невысокой собираемости транспортного налога и индексации акцизов на топливо. Отмена налога будет способствовать более справедливому распределению бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, считает он. Ещё один плюс – стимул к приобретению более экологичных транспортных средств, говорит депутат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Названы регионы РФ с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
- Доллар подскочил выше 74 рублей, евро выше 87
- Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской
- Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией
- Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к госсимволам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru