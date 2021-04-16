«Кривая линия» помогла разрешить ипотечный спор с банком
После обращения «Кривой линии» банк изменил график платежей по кредиту
Рефинансировать ипотечный кредит решил Дмитрий Загороднев летом прошлого года в банке Дом.РФ. Однако снизить ставку не удавалось длительное время.
Несмотря на поданное заявление, ставка осталась прежней. Не изменился и график платежей. На все претензии клиента банк все это время отвечал стандартной отпиской – «заявка в работе».
На следующий день после обращения «Кривой линии НСН» в финансовое учреждение специалисты банка связались с Дмитрием Загородневым и сообщили, что ставка по кредиту снижена с 1 апреля. Правда, корректировку платежей обещали сделать чуть позже, до 15 апреля.
И вот сегодня от Дмитрия пришло долгожданное сообщение. «Проблема решена, процент пересчитали, график откорректировали, большое спасибо за помощь в решении моего вопроса» - написал слушатель НСН.
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