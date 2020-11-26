Конец бетонным джунглям. Риелторы оценили программу льготной ипотеки

«Дом.РФ» объявил запуск с 1 декабря пилотной программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов. Гендиректор компании Виталий Мутко пояснил, что ставка по программе составит 6,5%, она будет доступна заемщикам в возрасте до 35 лет с детьми до 19 лет. Взять кредит можно будет на срок до 20 лет, выдавать их будет банк «Дом.РФ».

Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН заявил, что благодаря программе российские города стали чуть меньше похожи на бетонные джунгли.

«Достаточно долгожданный продукт, потому что строительство многоэтажек и превращение наших городов в бетонные джунгли, не очень хорошо. И строительство домов малой этажности – это очень здорово, Тем более, под низкую ставку. Люди смогут получить свой частный дом. Их, надо отметить, весьма сложно оценивать, потому что многое зависит от местоположения, от коммуникаций. Именно поэтому банки в этот сегмент почти не шли», - указал эксперт.