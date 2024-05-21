Хасиков сообщил об увеличении ВРП Калмыкии за последние пять лет на 38%
Валовый региональный продукт (ВРП) Калмыкии за последние пять лет вырос на 38%. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков российскому лидеру Владимиру Путину.
В свою очередь глава государства отметил улучшение показателей региона в экономической сфере. По словам Хасикова, Калмыкия считается аграрным регионом, однако власти республики при поддержке федерального центра стремятся добиться того, чтобы она стала аграрно-индустриальным регионом.
Ранее сообщалось, что Россия вошла в ТОП-10 стран с экономическим ростом в XXI веке. С начала этого столетия показатели российской экономики выросли почти в восемь раз с $260 млрд до чуть больше $2 триллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru