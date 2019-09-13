Греф спрогнозировал новый кризис из-за снижения цен на нефть

Так, по словам руководителя крупнейшего банка страны, у России впереди большие вызовы, в частности, «сырьевой шок».

Греф спрогнозировал снижение мирового потребления «черного золота» и практически бесконтрольное рост предложений нефти на мировом рынке. Он также отметил, что такое положение дел приведет к ценам на нефть ниже $40 за баррель.

Ранее в эфире НСН доктор экономических наук, Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров заявил, что никакие падения цен на нефть России не страшны







