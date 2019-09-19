Медведев назвал новый размер материнского капитала

Размер материнского капитала в Российской Федерации в 2020 году превысит немного 466 тысяч рублей. Об этом объявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает RT. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что маткапитал с 1 января будет проиндексирован на 3,8%.

Как сообщает Газета.ру, Медведев рассказал, что на эти цели в бюджете зарезервировано 316 миллиардов рублей. На текущий момент материнский капитал в стране составляет 453 тысяч рублей.

Кроме того, в будущем году поменяется размер страховых пенсий, отмечает URA.RU. Их проиндексируют на 6,6%, и, таким образом, средний размер пособия составит 16,4 тысячи рублей. Социальные пенсии должны поднять на 7%.

