«Газпром» и «Нафтогаз» не успели договориться по транзиту
«Газпром» и «Нафтогаз» не успели в нужное время подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа. Это было одним из условий для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года, сообщает РБК.
Стороны намеревались подписать соглашение 29 декабря. Однако, по данным издания, документ все еще не подписан. Идет работа над этим, но о сроках пока ничего неизвестно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвали не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, передает RT. Представитель Кремля также отметил, что переговоры продолжаются и что это непростая работа.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил о возможном давлении на руководство «Нафтогаза» при согласовании текста соглашения с «Газпромом».
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