«Где бочком, где ползком»: ЦБ описал ситуацию с международными переводами банков РФ
Директор департамента организации международных расчетов ЦБ РФ Михаил Ковригин прокомментировал ситуацию с денежными переводами российских банков за рубеж, передает РБК.
Представитель регулятора отметил, что ситуация в мире безвозвратно поменялась. Он призвал российские банки выстраивать расчеты в национальных валютах с дружественными странами.
Также он рассказал о том, как кредитные организации РФ справляются с трудностями при переводе денежных средств за границу.
«Где скоком, где летом, где бочком, а где ползком», - поделился Ковригин.
Банк ВТБ по результатам 2022 года показал убыток в $7,7 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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- «Где бочком, где ползком»: ЦБ описал ситуацию с международными переводами банков РФ
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru