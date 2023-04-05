«Где бочком, где ползком»: ЦБ описал ситуацию с международными переводами банков РФ

Представитель регулятора отметил, что ситуация в мире безвозвратно поменялась. Он призвал российские банки выстраивать расчеты в национальных валютах с дружественными странами.

Также он рассказал о том, как кредитные организации РФ справляются с трудностями при переводе денежных средств за границу.

«Где скоком, где летом, где бочком, а где ползком», - поделился Ковригин.

Банк ВТБ по результатам 2022 года показал убыток в $7,7 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

