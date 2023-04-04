Заседание комитета Госдумы по отчету ЦБ сорвалось из-за неявки чиновников высокого ранга

Комитет Государственной думы по финансовому рынку вынужденно отметил заседание, которое стояло в графике в рамках годового отчета Банка России за 2022 год. Такое решение было принято из-за неявки на мероприятие представителей кабинета министров высокого уровня, передает «Интерфакс».

Председатель комитета Анатолий Аксаков посетовал в начале, что на совещании министерства представлены чиновниками ниже уровня заместителей глав ведомств. Как подчеркнул Аксаков, это принципиально недопустимо при такой важной повестке.

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При этом глава комитета привёл в пример сам Центробанк, который отрядил на совещание первого заместителя председателя ЦБ и заместителя председателя. В итоге заседание было решено перенести на 10 апреля с обязательством министерств прислать на него представителей не ниже уровня замминистра.

На совещание была вынесена тема взаимодействия нижней палаты парламента, кабинета министров и Центробанка в реализации мер по обеспечению развития экономики.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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