Заседание комитета Госдумы по отчету ЦБ сорвалось из-за неявки чиновников высокого ранга

Комитет Государственной думы по финансовому рынку вынужденно отметил заседание, которое стояло в графике в рамках годового отчета Банка России за 2022 год. Такое решение было принято из-за неявки на мероприятие представителей кабинета министров высокого уровня, передает «Интерфакс».

Председатель комитета Анатолий Аксаков посетовал в начале, что на совещании министерства представлены чиновниками ниже уровня заместителей глав ведомств. Как подчеркнул Аксаков, это принципиально недопустимо при такой важной повестке.