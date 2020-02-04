«Газпром» в январе сократил транзит газа через Украину на 70%

Как пишет агентство, в январе транзит газа составил 2,65 млрд кубометров.

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что, согласно новому контракту, компания оплатила поставки из расчета 5,518 млрд кубометров. По словам Макогона, оплаченные мощности использованы на 46%, отмечает агентство.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что согласно новому договору между "Газпромом" и "Нафтогазом" нельзя перекинуть объемы прокачки с одного сезона на другой.

